В Москве наметился дефицит квартир с классической планировкой

В среднем квартиры дешевеют на 20-30%. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил Михаил Хазин. «Недвижимость в стране сейчас падает, во всяком случае, в Москве. Как мне говорят, сейчас скидки по сравнению с теми ценами, которые были год назад, составляют 20-25%, а по некоторым объектам и 30%. Потому что у людей нет денег, падает спрос. Если начнётся экономический рост, то это не сильно вызовет рост цен на недвижимость, потому что этот рост будет вызван не появлением большого количества богатых людей, а очень высокой активностью небольших малых предприятий. То есть, когда они смогут накопить деньги, чтобы купить квартиру, это произойдёт ещё через несколько лет». Хазин также отметил, что сейчас наблюдаются рекордные цифры вывода капитала из России. Ранее аналитики заявили о дефиците в Москве квартир с классическими планировками. Это привело к увеличению их стоимости. Доля предложения таких форматов жилищ составляет 20,5%, одновременно с этим квартиры евроформата занимают 55,3%, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».