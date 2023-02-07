Программа реновации: 16 домов расселили в Москве в январе

В Москве за январь 2023 года расселили 16 домов старого фонда по программе реновации. В новые квартиры переехали более трех тысяч жителей. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

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«Наибольшее количество расселенных домов расположено в Южном административном округе — четыре здания. Также дома расселялись в восьми округах», — рассказал Сергей Левкин.

Дома после расселения планируют снести. На месте некоторых из них возведут новостройки для участников следующих этапов программы реновации.

По словам Сергея Левкина, процесс расселения жилого дома занимает в среднем чуть больше полугода. После чего эксперты готовят распорядительный документ о выводе здания из эксплуатации. После расселения его отключают от всех инженерных коммуникаций: электросетей, водопровода и канализации, тепловых сетей. Затем дом демонтируют.

Сегодня в Москве полностью расселены 378 старых жилых домов, 156 из них уже снесены.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в России реализуется федеральный проект «Жилье». Он направлен на увеличение объемов жилищного строительства в России.

В Москве программа реновации жилищного фонда была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включено 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает почти миллион москвичей.