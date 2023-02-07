В Москве закончились квартиры до 5 миллионов рублей

Согласно словам экспертов, на рынке жилья Москвы больше не осталось квартир стоимостью до 5 миллионов рублей. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что речь идёт как о вторичном рынке, так и о новостройках. Как подсчитали в компании «Метриум», три самые дешёвые квартиры расположены в жилых комплексах «Борисоглебское» и «Остафьево» – за них просят ровно 5 миллионов рублей. «Минимальная стоимость квартиры в старых границах Москвы составляет 5,2 млн руб. За эти деньги можно приобрести жилье в ЖК “Тринити”», – добавила управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

Впрочем, до 5 миллионов рублей всё ещё можно подыскать себе апартаменты – 100 таких предложений расположены в старых границах Москвы и ещё 45 на территории Новой Москвы.

Как добавляет руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов, квартиру по цене до 5 миллионов рублей можно найти на вторичном рынке, но все эти предложения не являются «полноценными». По его словам, за эту цену продают жильё «с особенностями» – студии на периферии Новой Москвы, переделанные апартаменты в 10-15 «квадратов», жильё требующее серьёзного ремонта. По мнению Попова, для приобретения полноценного жилья в Москве на вторичном рынке, придётся заплатить около 8 миллионов рублей. «Единичные предложения могут быть и дешевле, но они почти всегда связаны с проблемными документами или иными скрытыми недостатками квартиры», – пояснил эксперт.