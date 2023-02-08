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1 час назад

Россияне бросились брать ипотеку на один тип жилья

Lenta.ruиещё 1

В 2022 году россияне бросились брать ипотеку на строительство или покупку частных домов — число оформленных за 12 месяцев таких кредитов выросло в три раза. Об этом завил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, пишет РБК.

По словам главы Минстроя, в прошедшем году россияне оформили 33 тысячи кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) общей суммой более 138 миллиардов рублей. Всего же в стране оформили 1,3 миллиона ипотечных займов на сумму 4,8 триллиона рублей.

Файзуллин отметил, что сейчас около 70 процентов граждан хотели бы жить в собственном доме. Поэтому министр считает необходимым сделать такое жилье доступным, а процесс его возведения — простым. Важную роль, по мнению главы Минстроя, в этом вопросе играют льготные ипотечные программы. Файзуллин напомнил, что с лета 2022 года кредиты с господдержкой распространили на покупку ИЖС и строительство домов своими силами.

Россияне стали медленнее гасить проблемную ипотеку

«Ключевое решение прошлого года — это продление президентом льготной ипотеки до 1 июля 2024 года под восемь процентов и распространение семейной ипотеки на семьи с двумя детьми до 18 лет», — резюмировал министр.

Ранее Файзуллин заявил, что в России стали возводить больше жилья — темпы строительства в январе 2023 года выросли на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м. В первый месяц года в стране возвели 11 миллионов квадратных метров жилых объектов — в том числе около 5 миллионов квадратных метров многоквартирных домов.

Недвижимость,Ирек Файзуллин,Госстрой России,
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