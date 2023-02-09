Стоимость аренды жилья в Москве упала более чем на 20%

В Москве зафиксировали снижение средней цены на аренду квартир. В прошлом году она опустилась на 21,4%, сообщает РБК со ссылкой на данные «Авито Недвижимости».
Вместе с тем в ряде городов-миллионников наблюдается увеличение стоимости на 25%, следует из обзора. За основу взяли период с января 2022 года по январь 2023-го.
В 55 тыс. руб. в месяц обходилась средняя съемная квартира в столице в январе. В декабре прошлого года за нее бы отдали 52,9 тыс. рублей. При этом к январю 2022 года уровень упал на 21,4%.
Санкт-Петербург и Ленинградская область также продемонстрировали падение цен на аренду – на 10% и 4,8% соответственно. Увеличение показателя обнаружили в Московской области – на 11,5%, до 29 тыс. рублей.
Если граждане, уехавшие из Москвы в прошлом году, вернутся, ставки могут снова показать рост, отмечают эксперты
Ранее сообщалось, что, по данным федеральной компании «Этажи», рейтинг российских мегаполисов с самой доступной средней стоимостью аренды однокомнатных квартир возглавил Челябинск. Там средняя цена аренды однокомнатных квартир в январе 2023 года составила 14,6 тыс. рублей. На второй строчке расположился Волгоград (15,8 тыс. рублей), на третьей — Омск (16,1 тыс. рублей).