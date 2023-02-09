Стоимость аренды жилья в Москве упала более чем на 20%

В Москве зафиксировали снижение средней цены на аренду квартир. В прошлом году она опустилась на 21,4%, сообщает РБК со ссылкой на данные «Авито Недвижимости».

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Вместе с тем в ряде городов-миллионников наблюдается увеличение стоимости на 25%, следует из обзора. За основу взяли период с января 2022 года по январь 2023-го.

В 55 тыс. руб. в месяц обходилась средняя съемная квартира в столице в январе. В декабре прошлого года за нее бы отдали 52,9 тыс. рублей. При этом к январю 2022 года уровень упал на 21,4%.

Санкт-Петербург и Ленинградская область также продемонстрировали падение цен на аренду – на 10% и 4,8% соответственно. Увеличение показателя обнаружили в Московской области – на 11,5%, до 29 тыс. рублей.

Если граждане, уехавшие из Москвы в прошлом году, вернутся, ставки могут снова показать рост, отмечают эксперты