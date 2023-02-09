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37 минут назад

АКРА: цены на новостройки в России могут снизиться в 2023 году на 10-15%

РИА Недвижимостьиещё 2

Цены на первичную жилую недвижимость в 2023 году могут снизиться на 10-15%, рассказал на IX Российском ипотечном конгрессе в Москве директор группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Ирина Носова.

Спрогнозировано снижение цен на новостройки в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы не ожидаем роста цен на недвижимость. Ожидаем стагнацию или даже снижение в пределах 10-15%. При этом на вторичном рынке недвижимости мы видим, что продавцы предлагают 5-10% дисконта, лишь бы только быстрее продать", - сказала она.

Носова также отметила, что наметившееся снижение цен на новостройки вызвано искусственным их завышением на 30%, которое произошло при выдаче спонсируемой застройщиками ипотеки с околонулевой ставкой.

Недвижимость,Ирина Носова,АКРА,
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