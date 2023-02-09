Спрогнозировано снижение цен на новостройки в России

"Мы не ожидаем роста цен на недвижимость. Ожидаем стагнацию или даже снижение в пределах 10-15%. При этом на вторичном рынке недвижимости мы видим, что продавцы предлагают 5-10% дисконта, лишь бы только быстрее продать", - сказала она.