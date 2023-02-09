Названа цена самой дорогой квартиры в Москве

Стоимость самой дорогой квартиры в столице составляет семь миллиардов рублей. Об этом сообщило агентство Intermark Real Estate по итогам исследования Prime Central Moscow Top-100 Index, передает «Лента.ру»

Фото: РИА Новости РИА Новости

Такое жилье можно приобрести только через ограниченный пул агентств недвижимости. В Москве зафиксировано увеличение средней цены одного квадратного метра в 100 самых дорогих квартирах за год – на 21,5 процента. Цена составляет 3,33 миллиона рублей.

Суммарная стоимость первой сотни ультрапремиального жилья в столице – 90 миллиардов рублей.

По словам управляющего партнера Intermark Real Estate Дмитрия Халина, квартиры вторичного рынка занимают малую часть «золотой сотни». Продавцы на таком рынке снижают цены и покидают рейтинг. Их заменяют новостройки, «которые в текущей ситуации вынуждены закладывать в бюджет больше рисков», отметил эксперт. Это, в свою очередь, повышает стоимость квадратного метра и отражается на цене самого верхнего его сегмента, указал Халин.