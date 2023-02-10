Путин поручил сделать доступнее ипотеку при строительстве деревянных домов

Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти должны сделать более доступными ипотечные кредиты на деревянные дома. Об этом сообщает ТАСС.

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Он отметил, что «нужно поддержать внутренний спрос на продукцию отрасли».

«В том числе повысить объем и доступность ипотеки по строительству индивидуальных домов из древесины», — заявил глава государства.

Путин добавил, что для этого можно использовать схему, которая действует при строительстве многоквартирных домов. По его словам, речь идет об эскроу-счетах, которые гарантируют сохранность средств покупателей жилья и финансирование строительства.