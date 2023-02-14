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37 минут назад

Раскрыта динамика стоимости «однушек» в Москве

Lenta.ruиещё 8

За год однокомнатные квартиры в Москве на первичном рынке подешевели на 5,3 процента. Динамику цен на этот вид жилья со ссылкой на аналитиков агентства «Инком-Недвижимость» раскрыли «Известия».

Раскрыта динамика стоимости «однушек» в Москве
Фото: ТАССТАСС

Кроме того, за последний месяц стоимость стандартной «однушки» в новостройке уменьшилась на три процента, до 11,27 миллиона рублей. Что касается двухкомнатных квартир, то их медианная цена за год снизилась на 6,9 процента, до 17,46 миллиона рублей. Новые многокомнатные лоты за тот же период потеряли в цене 1,1 процента — средний объект оценили в 50,01 миллиона рублей.

По данным экспертов, сейчас на первичном рынке жилья в Старой Москве для покупки доступны 33,24 тысячи квартир. Средняя стоимость квадратного метра в них установилась на уровне в 333,2 тысячи рублей, что на 2,5 процента меньше, чем месяцем ранее. По сравнению с предыдущим годом отрицательная динамика составила 0,8 процента.

В феврале стало известно, что Москва стала лидером по снижению цен на вторичное жилье. По данным федеральной компании «Этажи», средняя стоимость одного квадратного метра «вторички» там за месяц уменьшилась на 1,3 процента.

Недвижимость,Инком-Недвижимость,
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