Эксперт рассказал, чем грозит всеобщая ипотека под 5%

"Ипотека под 5% в нынешнее время, скажем так, совсем не лучший вариант. Изначально льготная ипотека вводилась в пандемию для поддержки строительной отрасли, чтобы она не остановилась. Она не остановилась - проблемы были решены. В дальнейшем ее нужно было отменять или крайне трансформировать, потому что льготная ипотека привела к тому, что цены на недвижимость значительно взлетели, она просто перегрела рынок", - сказал Войлуков журналистам в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".