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1 час назад

Эксперт рассказал, чем грозит всеобщая ипотека на новостройки под 5%

РИА Недвижимостьиещё 14

Введение всеобщей ипотеки на новостройки под 5% в России - не лучший вариант, так как приведет к росту цен на недвижимость, что потребует еще больших льгот при взятии жилищных кредитов, считает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Эксперт рассказал, чем грозит всеобщая ипотека под 5%
Фото: ТАССТАСС

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил запустить в России программу ипотеки на новостройки для всех граждан по ставке 5% и без использования бюджетных средств, сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо комитета, направленное Минстрою, Банку России и правительству.

"Ипотека под 5% в нынешнее время, скажем так, совсем не лучший вариант. Изначально льготная ипотека вводилась в пандемию для поддержки строительной отрасли, чтобы она не остановилась. Она не остановилась - проблемы были решены. В дальнейшем ее нужно было отменять или крайне трансформировать, потому что льготная ипотека привела к тому, что цены на недвижимость значительно взлетели, она просто перегрела рынок", - сказал Войлуков журналистам в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

Войлуков отметил, что купить недвижимость по такой цене почти невозможно.

"Чем больше мы держим эту льготную ипотеку и снижаем ее стоимость, тем больше мы вгоняем всех, в том числе себя, в такую кабалу, порочный замкнутый круг, из которого выйти невозможно. Дальше цены еще взлетят, так как будет спрос из-за такой ипотеки, а следующий шаг - чтобы что-то продавалось, нужно еще более льготную ипотеку вводить", - пояснил эксперт.

Он считает, что всеобщие льготные ипотеки являются нерыночными инструментами и их нужно убирать, чтобы "рынок отрегулировал цены на недвижимость и пришел в адекватное состояние той экономики, которая у нас есть".

При этом Войлуков добавил, что если и вводить такую ипотеку, то она должна быть адресной - для нуждающихся семей.

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