Россияне назвали стоимость квартиры мечты

Квартира мечты россиян в среднем стоит 12,9 миллиона рублей. Такую стоимость идеального жилья они назвали в совместном исследовании сервисов «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами», сообщают «Известия».

Фото: ТАСС ТАСС

В исследовании приняли участие жители разных регионов страны. Мужчины отметили, что идеальная для них квартира обойдется в 12,3 миллиона рублей. Женщины указали среднюю стоимость в 13,4 миллиона рублей.

Эксперты также заметили разницу в стоимости желаемого жилья среди жителей разных регионов. В Москве отметили, что квартира мечты стоит 18,4 миллиона рулей, в Санкт-Петербурге и области — 12,3 миллиона рублей. В других регионах в среднем указывали сумму в 10,5 миллиона.