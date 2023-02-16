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1 час назад

Юристы рассказали, когда накажут за майнинг-ферму в доме

РИА Недвижимостьиещё 1

В России нет запрета на добычу криптовалюты, однако подключение майнинг-фермы к сетям дома может повлечь за собой гражданскую или уголовную ответственность, рассказали юристы, опрошенные РИА Недвижимость.

Юристы рассказали, когда накажут за майнинг-ферму в доме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Майнинг-фермы размещают как в складских помещениях, так и в других местах - кладовых и подвалах домов, общежитиях и даже квартирах родственников, имеющих льготы на оплату электроэнергии. Для майнинга требуется много электроэнергии. Если криптовалюту добывают в доме, где жилые помещения рассчитаны на стандартные бытовые приборы, то могут произойти аварии, способные вывести из строя целый район, отметил управляющий партнер D&A partners Юрий Брисов.

Есть и и другая проблема - оплата майнером электроэнергии по обычным тарифам, а не как для бизнеса. По словам СЕО консалтинговой группы vvCube Вадима Ткаченко, ежедневное потребление электричества в случае работы майнинг-фермы может в три-четыре раза превышать месячную норму потребления одной семьи.

"При обнаружении майнинговой фермы энергосбытовая компания имеет право пересчитать объем потребленной энергии, а также выставить счет за увеличение мощности напряжения или понесенных убытков в случае отключения электроэнергии в доме или районе", - сказал Брисов, добавив, что майнеры должны заключать договоры с энергосбытовыми компаниями, которые при необходимости увеличат мощность и будут поставлять электричество по коммерческому тарифу.

Он также подчеркнул, что в исключительных случаях, когда организатор майнинг-фермы откажется возмещать убытки, против него по заявлению энергосбытовой компании могут возбудить уголовное дело со штрафом до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на два года.

Как уточнил Ткаченко, доказать наличие майнинговой фермы в доме бывает непросто из-за отсутствия права доступа в жилое помещение. Зачастую их обнаруживают благодаря соседям, которые жалуются, например, на шум или повышенную температуру в районе стен или пола.

Недвижимость,Вадим Ткаченко,
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