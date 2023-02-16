Юристы рассказали, когда накажут за майнинг-ферму в доме

В России нет запрета на добычу криптовалюты, однако подключение майнинг-фермы к сетям дома может повлечь за собой гражданскую или уголовную ответственность, рассказали юристы, опрошенные РИА Недвижимость.

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Майнинг-фермы размещают как в складских помещениях, так и в других местах - кладовых и подвалах домов, общежитиях и даже квартирах родственников, имеющих льготы на оплату электроэнергии. Для майнинга требуется много электроэнергии. Если криптовалюту добывают в доме, где жилые помещения рассчитаны на стандартные бытовые приборы, то могут произойти аварии, способные вывести из строя целый район, отметил управляющий партнер D&A partners Юрий Брисов.

Есть и и другая проблема - оплата майнером электроэнергии по обычным тарифам, а не как для бизнеса. По словам СЕО консалтинговой группы vvCube Вадима Ткаченко, ежедневное потребление электричества в случае работы майнинг-фермы может в три-четыре раза превышать месячную норму потребления одной семьи.

"При обнаружении майнинговой фермы энергосбытовая компания имеет право пересчитать объем потребленной энергии, а также выставить счет за увеличение мощности напряжения или понесенных убытков в случае отключения электроэнергии в доме или районе", - сказал Брисов, добавив, что майнеры должны заключать договоры с энергосбытовыми компаниями, которые при необходимости увеличат мощность и будут поставлять электричество по коммерческому тарифу.

Он также подчеркнул, что в исключительных случаях, когда организатор майнинг-фермы откажется возмещать убытки, против него по заявлению энергосбытовой компании могут возбудить уголовное дело со штрафом до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на два года.