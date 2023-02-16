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20 минут назад

Москва обогнала регионы по спросу на недвижимость в Сочи

Мослента

Москва обогнала регионы по спросу на недвижимость в Сочи, это стало известно из исследований аналитиков компании «ОНИКС-Недвижимость», сообщает «Лента.ру».

Москва обогнала регионы по спросу на недвижимость в Сочи
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

«По итогам января-февраля 2023 года региональный спрос возглавила Москва, доля запросов со стороны покупателей из которой составила 42,88 процента. При этом количество запросов от москвичей за год снизилось на 12,87 процента», — говорится в сообщении.

Также недвижимость в Сочи привлекает жителей Санкт-Петербурга, доля запросов петербуржцев составила 12,82 процента. На третьем месте с 5,48 процента сделок оказался Новосибирск.

Ранее москвичи определили необходимую для покупки квартиры мечты сумму. Она составляет 18,4 миллиона рублей. При этом в целом по стране средняя цена за идеальное жилье, по мнению россиян, составляет 12,9 миллиона рублей.

Недвижимость,
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