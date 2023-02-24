Военная ипотека 2023: сумма, суть, как получить

В России уже 17 лет существует льготная ипотека для военных, благодаря которой они могут купить жилье с помощью госсредств. Что представляет собой военная ипотека в 2023 году - читайте в материале «Рамблера».

Фото: ТАСС ТАСС

Накопительно-ипотечная система (НИС) для военных

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НИС создали в России в 2004 году, она объединяет разные финансовые инструменты для льготной покупки жилья военными.

Кому помогает НИС:

Это офицеры с профильным образованием;

Офицеры, заключившие контракт не раньше 2005 года;

Мичманы и прапорщики со стажем службы по контракту не меньше трех лет;

Солдаты, матросы, сержанты и старшины, несущие службу во второй раз.

Военная ипотека не распространяется на срочников.

Военнослужащих включают в НИС после того, как они подадут рапорт на имя командира части. Им присваивают личный 20-значный регистрационный номер, по которому открывается счет. На этот счет приходят деньги, предназначенные для покупки жилья в будущем. Сумма растет благодаря ежегодным взносам из бюджета и прибыли от их инвестирования.

Воспользоваться деньгами можно через три года службы или продолжить копить средства.

В рамках программы «Военная ипотека» все деньги с накопительного счета и лично собранные военным средства можно использовать для первоначального взноса за жилье.

Программа «Военная ипотека»: суммы, суть

По этой программе выдаются целевые кредиты на покупку жилья, которые погашает государство, пока военные остаются на службе.

Регулярный платеж по военной ипотеке составляет 1/12 от накопительного взноса, определенного властями. В 2023 году он равен 349 614 рублям (29 134 рубля 50 копеек в месяц).

Что нужно для оформления военной ипотеки:

Паспорт гражданина РФ;

Свидетельство о праве на получение целевого жилищного займа.

Шаги военного, решившего взять ипотеку через НИС, портал «Банки.ру» описывает так:

Выбрать жилье;

Выбрать банк;

Заключить предварительный договор купли-продажи с продавцом/застройщиком;

Подписать договор о кредите с банком;

Заключить договор целевого жилищного займа с Росвоенипотекой;

Дождаться, когда Росвоенипотека переведет в банк деньги с НИС-счета военного;

Оформить право собственности с двойным обременением - в пользу государства и банка;

Застраховать имущество;

Дождаться, когда банк переведет деньги продавцу жилья;

Предоставить свидетельство о праве собственности и выписку из ЕГРН в Росвоенипотеку.

Росвоенипотека начнет автоматически перечислять ежемесячные платежи на счет банка (с накопительного счета в НИС).

Условия и критерии военной ипотеки:

Ипотеку можно взять на новостройку, вторичку, таунхаус или частный дом;

Максимальная сумма кредита различается в разных банках, чаще всего около 2,9 миллиона рублей;

Срок выплаты займа зависит от периода, за который военный достигнет предельного возраста службы (до 45-50 лет в основном);

Военные с выслугой от 20 лет могут купить землю и построить дом.

Купить жилье можно в любом регионе, независимо от того, где служит военный.

РБК рассказало о том, как работает система, на примере военного, ставшего участником НИС в январе 2018 года.

В январе 2021-го этот человек решить купить по военной ипотеке двухкомнатную квартиру в новостройке за 4,3 млн рублей, оформив кредит под шесть процентов на 20 лет. Максимальная сумма кредита для него составит около 3,5 млн рублей.

На счете военного в НИС накоплено более 800 тысяч рублей, их хватит, чтобы оплатить примерно 20 процентов стоимости квартиры. Регулярный платеж составит 24 923 рубля в месяц (то есть 1/12 годового взноса на счет военного за 2021 год).

РБК напомнило, что взнос будет расти каждый год, а платеж за квартиру не изменится. Так как Росвоенипотека платит именно 1/12 взноса, остаток с каждого платежа, сделанного в последующие годы, пойдет на досрочное погашение кредита.

Глава Росвоенипотеки Ярославцев Константин рассказал РБК, что военная ипотека позволяет военнослужащим использовать маткапитал для взносов за жилье, как и в случае с ипотекой для гражданских россиян. А беря ипотеку на новостройку, военные смогут воспользоваться сниженной ставкой.

Список банков-партнеров военной ипотеки можно посмотреть на сайте Росвоенипотеки. Всего их 13.

Ставка военной ипотеки по обычным программам начинается с 6,75 процента. На квартиры в новостройке кредит можно взять по ставке в шесть процентов, а некоторые банки дают военным с двумя и более детьми льготную ипотеку со ставкой около пяти процентов.

Нюансы: отказы, увольнение со службы

РБК отмечает, что военному могут отказать в военной ипотеке, если у него плохая кредитная история или уже имеются большие кредиты/ипотека. При это в Росвоенипотеке заверяют, что процент отказов для военных ниже, чем в случае со всеми остальными.

Если военный уволится, отслужив меньше 20 лет, ему придется вернуть за десять лет все деньги, которые ему предоставило государство и выплачивать ипотеку из личных средств. Если он способен это сделать, квартира останется в его собственности.

Исключение - если уволиться пришлось из-за болезни или семейных обстоятельств. Деньги в таком случае возвращать не придется, но оставшуюся часть ипотеки нужно будет погасить из собственных средств.