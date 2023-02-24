Военная ипотека 2023: сумма, суть, как получить

В России уже 17 лет существует льготная ипотека для военных, благодаря которой они могут купить жилье с помощью госсредств. Что представляет собой военная ипотека в 2023 году - читайте в материале «Рамблера».
НИС создали в России в 2004 году, она объединяет разные финансовые инструменты для льготной покупки жилья военными.
Военнослужащих включают в НИС после того, как они подадут рапорт на имя командира части. Им присваивают личный 20-значный регистрационный номер, по которому открывается счет. На этот счет приходят деньги, предназначенные для покупки жилья в будущем. Сумма растет благодаря ежегодным взносам из бюджета и прибыли от их инвестирования.
Воспользоваться деньгами можно через три года службы или продолжить копить средства.
В рамках программы «Военная ипотека» все деньги с накопительного счета и лично собранные военным средства можно использовать для первоначального взноса за жилье.
По этой программе выдаются целевые кредиты на покупку жилья, которые погашает государство, пока военные остаются на службе.
Регулярный платеж по военной ипотеке составляет 1/12 от накопительного взноса, определенного властями. В 2023 году он равен 349 614 рублям (29 134 рубля 50 копеек в месяц).
Шаги военного, решившего взять ипотеку через НИС, портал «Банки.ру» описывает так:
Росвоенипотека начнет автоматически перечислять ежемесячные платежи на счет банка (с накопительного счета в НИС).
РБК рассказало о том, как работает система, на примере военного, ставшего участником НИС в январе 2018 года.
В январе 2021-го этот человек решить купить по военной ипотеке двухкомнатную квартиру в новостройке за 4,3 млн рублей, оформив кредит под шесть процентов на 20 лет. Максимальная сумма кредита для него составит около 3,5 млн рублей.
На счете военного в НИС накоплено более 800 тысяч рублей, их хватит, чтобы оплатить примерно 20 процентов стоимости квартиры. Регулярный платеж составит 24 923 рубля в месяц (то есть 1/12 годового взноса на счет военного за 2021 год).
РБК напомнило, что взнос будет расти каждый год, а платеж за квартиру не изменится. Так как Росвоенипотека платит именно 1/12 взноса, остаток с каждого платежа, сделанного в последующие годы, пойдет на досрочное погашение кредита.
Глава Росвоенипотеки Ярославцев Константин рассказал РБК, что военная ипотека позволяет военнослужащим использовать маткапитал для взносов за жилье, как и в случае с ипотекой для гражданских россиян. А беря ипотеку на новостройку, военные смогут воспользоваться сниженной ставкой.
Список банков-партнеров военной ипотеки можно посмотреть на сайте Росвоенипотеки. Всего их 13.
Ставка военной ипотеки по обычным программам начинается с 6,75 процента. На квартиры в новостройке кредит можно взять по ставке в шесть процентов, а некоторые банки дают военным с двумя и более детьми льготную ипотеку со ставкой около пяти процентов.
РБК отмечает, что военному могут отказать в военной ипотеке, если у него плохая кредитная история или уже имеются большие кредиты/ипотека. При это в Росвоенипотеке заверяют, что процент отказов для военных ниже, чем в случае со всеми остальными.
Если военный уволится, отслужив меньше 20 лет, ему придется вернуть за десять лет все деньги, которые ему предоставило государство и выплачивать ипотеку из личных средств. Если он способен это сделать, квартира останется в его собственности.
Исключение - если уволиться пришлось из-за болезни или семейных обстоятельств. Деньги в таком случае возвращать не придется, но оставшуюся часть ипотеки нужно будет погасить из собственных средств.
Если военный отслужил 20 лет и уволился, так и не использовав деньги из НИС, он может получить всю сумму и потратить ее по своему желанию.