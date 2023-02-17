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35 минут назад

ЦБ захотел ограничить рискованные практики по ипотеке

Lenta.ruиещё 5

Центральный банк (ЦБ) подготовил проект, связанный с ограничением рискованных практик по ипотеке. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора.

ЦБ захотел ограничить рискованные практики по ипотеке
Фото: ТАССТАСС

Так, ЦБ захотел ограничить практики ипотечного кредитования, которые предполагают завышение цен на недвижимость на первичном рынке. В соответствии с новым проектом банки будут должны делать надбавки к коэффициентам риска в отношении жилья, которое покупается по договору долевого участия (ДДУ), в том числе в течение года после того, как его введут в эксплуатацию.

«Уточнены условия, при которых не применяются надбавки к коэффициентам риска в отношении ипотечных кредитов, выданных по программам господдержки: действующий критерий (показатель долговой нагрузки не более 60 процентов) дополнен требованием о минимальном размере первоначального взноса (не менее 30 процентов). Также установлен закрытый перечень государственных программ», — говорится в публикации Центробанка.

В феврале глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ зафиксировал появление новых схем с кешбэком при покупке жилья в ипотеку. Она добавила, что при необходимости для их ограничения будут приняты соответствующие меры.

Недвижимость,Эльвира Набиуллина,
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