ЦБ захотел ограничить рискованные практики по ипотеке

Центральный банк (ЦБ) подготовил проект, связанный с ограничением рискованных практик по ипотеке. Об этом сообщается в пресс-релизе , опубликованном на сайте регулятора.

Так, ЦБ захотел ограничить практики ипотечного кредитования, которые предполагают завышение цен на недвижимость на первичном рынке. В соответствии с новым проектом банки будут должны делать надбавки к коэффициентам риска в отношении жилья, которое покупается по договору долевого участия (ДДУ), в том числе в течение года после того, как его введут в эксплуатацию.