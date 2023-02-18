Названа средняя цена дома на Рублевке

При этом продажи недвижимости на этой территории резко сократились более чем в три раза. Так, в 2021 году на Рублевке было продано больше 250 домов, то в 2022 году всего 74, рассказал директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын, отметив, что падение покупательской активности связано с экономической нестабильностью.