Названа средняя цена дома на Рублевке

Среднюю цену дома в элитных загородных поселках вдоль Рублево-Успенского шоссе в Подмосковье назвали аналитики NF Group, передает РИА Недвижимость. По их данным, стоимость составляет более 450 миллионов рублей.
«На Рублевке зафиксирован самый высокий средний бюджет вторичного предложения — 481 миллион рублей за коттедж. За год показатель увеличился на пять процентов», — говорится в сообщении.
481 миллион рублей средняя цена дома на Рублевке
При этом продажи недвижимости на этой территории резко сократились более чем в три раза. Так, в 2021 году на Рублевке было продано больше 250 домов, то в 2022 году всего 74, рассказал директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын, отметив, что падение покупательской активности связано с экономической нестабильностью.
Ранее были названы цены на квартиры в одном из самых дешевых районов Москвы.