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57 минут назад

Названы районы Москвы с самым большим количеством дешевых квартир

Мослентаиещё 2

Районы Москвы с самым большим количеством дешевых квартир «Известиям» назвали в департаменте аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости». По данным компании, лидирующую позицию в этом рейтинге занимает Люблино.

Названы районы Москвы с самым большим количеством дешевых квартир
Фото: МослентаМослента

«Самое большое количество квартир до 6 млн рублей представлено в районе Люблино — 202 штуки, на втором месте — Митино — 166 штук, на третьем — Крюково — 138 штук, сообщили аналитики», — говорится в сообщении.

За год количество недорогих квартир в этих районах увеличилось в шесть раз.

По словам специалистов, в Крюкове можно найти жилье от 4,5 миллиона рублей, в Южном Бутове — от 4,8 миллиона рублей. В Митине недорогие квартиры стоят от 4,9 миллиона рублей, в Люблине — от 5,6 миллиона рублей, в Метрогородке — от 5,4 миллиона рублей.

В основном, по такой цене продаются квартиры-студии от 18,6 до 25,7 квадратных метров. Прирост предложения дешевого жилья в вышеперечисленных районах эксперты связывают с ростом предложения таких студий.

Ранее были названы цены на квартиры в одном из самых дешевых районов Москвы.

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