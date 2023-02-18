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10 минут назад

В Москве стали продавать микростудии площадью менее девяти «квадратов»

Мослента

В Москве впервые стали продавать микростудии площадью менее девяти квадратных метров, ранее площадь самого маленького лота равнялась 9,8 квадратных метра. Об этом рассказали аналитики компании «Метриум», сообщают «Известия».

В Москве стали продавать студии площадью менее девяти «квадратов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Студии вышли в продажу в комплексе в Южном административном округе Москвы», — говорится в сообщении. В компании добавили, что студию общей площадью 8,8 квадратных метра можно купить за 4,3 миллиона рублей.

8,8 квадратных метра - площадь самых маленьких микростудий в Москве.

Москва обогнала регионы по спросу на недвижимость в Сочи

Помимо этого, эксперты отметили, что площадь апартаментов и квартир в новостройках столицы за месяц в среднем сократилась на 0,4 квадратных метра.

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