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38 минут назад

"Известия": эксперты рассказали о ситуации с недвижимостью в Турции после землетрясения

Газета.Ru

Эксперты считают, что спрос на недвижимость в Турции в ближайшее время будет оставаться низким. Об этом пишут "Известия".

Эксперты оценили ситуацию с недвижимостью в Турции после землетрясения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации издания, на рынке жилья может возникнуть застой. Правительство Турции может начать жестче контролировать качество процесс строительства, ужесточить стандарты и нормы.

"Согласно исследованию компании, природные катаклизмы не всегда так сильно влияют на рынок", - говорится в публикации.

Ранее глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер говорил, что число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 40 642. Серия сильных землетрясений в Турции произошла 6 февраля. Сотни афтершоков вызвали значительные разрушения по обе стороны границы - в Турции и в Сирии. Повреждено множество зданий и объектов инфраструктуры, в том числе медицинские учреждения.

Недвижимость,Юнус Сезер,
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