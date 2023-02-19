Эксперты оценили ситуацию с недвижимостью в Турции после землетрясения

Эксперты считают, что спрос на недвижимость в Турции в ближайшее время будет оставаться низким. Об этом пишут "Известия".

По информации издания, на рынке жилья может возникнуть застой. Правительство Турции может начать жестче контролировать качество процесс строительства, ужесточить стандарты и нормы.

"Согласно исследованию компании, природные катаклизмы не всегда так сильно влияют на рынок", - говорится в публикации.

Ранее глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер говорил, что число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 40 642. Серия сильных землетрясений в Турции произошла 6 февраля. Сотни афтершоков вызвали значительные разрушения по обе стороны границы - в Турции и в Сирии. Повреждено множество зданий и объектов инфраструктуры, в том числе медицинские учреждения.