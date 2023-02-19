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1 час назад

Эксперт рассказал, как продать квартиру с ипотекой

Илья Родин

Продажа недвижимости, обремененной ипотекой, является существенно более сложной по сравнению с обычной сделкой, рассказали эксперты портала «Абзац». Они пояснили, что все же она возможна.

Россиянам назвали способ продать квартиру с ипотекой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению экспертов, квартиру с ипотекой оптимально продавать после выплаты кредита. Вместе с тем, добавили они, владельцам иногда приходится выставлять жилье на торги в силу сложившихся жизненных обстоятельств.

При продаже владельцу следует прежде всего обращать внимание на финансовое положение возможного покупателя, отмечают аналитики. Важно понимать, сможет ли он сразу рассчитаться за жилье или ему также потребуется обращаться в кредитную организацию.

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Вице-президент РГР Олег Самойлов предупредил, что банки нередко отказываются одобрять такие сложные сделки, накладывают на них вето. Если же покупка осуществляется за наличный расчет, то шансы на согласие кредитных организаций на продажу ипотечной квартиры намного выше, добавил эксперт.

При сделке за наличные, уточнил аналитик, банк может согласиться на осуществление продажи с использованием банковской ячейки. Покупатель размещает в ней деньги, проводится сделка, доверенный сотрудник кредитной организации изымает средства, вносит в кассу, погашает кредит.

Кроме того, сообщили эксперты портала, некоторые организации соглашаются на перевод долга с продавца на покупателя. В некоторых случаях, подчеркнули они, такая сделка оказывается очень выгодной для нового владельца, особенно если ипотека выдавалась по небольшой ставке.

Недвижимость,Олег Самойлов,
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