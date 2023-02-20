Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
54 минуты назад

В России зафиксировали подорожание строительства жилья

Газета.Ruиещё 1

Российские девелоперы заявили о новом этапе подорожания строительства жилья на 5–10%. Об этом сообщают «Известия».

В России резко выросла стоимость строительства жилья
Фото: ТАССТАСС

«За последнее полугодие, по данным представителей отрасли, рост составил от 5 до 10%», — указывается в статье.

По словам коммерческого директора строительной компании Optima Development Дмитрия Голева, причина подорожания кроется в повышении цен на строительные материалы, также наблюдается дефицит оборудования и персонала.

Руководитель департамента сметного ценообразования ГК «Гранель» Елена Миронова пояснила, что за последний месяц цены на стройматериалы выросли на 2%, за полгода — на 5%.

В статье говорится, что к лету 2023 года бизнес анонсирует вероятный рост стоимости квартир в новостройках до 7%. Однако в Министерстве строительства заявили, что резкого скачка цен на стройматериалы в настоящее время не наблюдается.

Ранее в риэлтерской компании «Этажи» сообщали, что спрос россиян на загородную недвижимость в феврале этого года вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Недвижимость,Елена Миронова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий