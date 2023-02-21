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31 минуту назад

Оценено уменьшение площади российских квартир

Lenta.ruиещё 3

С 2019 по 2023 год квартиры в России потеряли девять процентов площади. Уменьшение размеров жилья в стране оценили аналитики ЦИАН, исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Оценено уменьшение площади российских квартир
Фото: ТАССТАСС

В феврале 2023 года средняя площадь вторичной квартиры в крупных городах России составила 53,5 квадратного метра. Эксперты отмечают, что уменьшение размера зафиксировано по всем типам комнатности. Больше всего площадь сократилась в трехкомнатных квартирах (на 4,9 процента за четыре года, до 75,3 «квадрата»), а меньше всего — в «однушках» (на 2,3 процента, до 39,2 квадратного метра).

Жилье с двумя комнатами стало меньше на 3,9 процента, средняя площадь составила 54,5 квадратного метра. Студии уменьшились на 3,5 процента, до 21,1 квадратного метра, а многокомнатные квартиры — на 3,3 процента, до 97,4 «квадрата».

Ранее сообщалось, что в январе 2023 года площадь квартир в новостройках Москвы оказалась на 15 процентов меньше, чем в первый месяц 2021 года. Параметр сократился с 55 до 47 квадратных метров. Из-за этого новое жилье в столице подешевело в среднем на шесть процентов.

Недвижимость,ЦИАН,
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