Россиянам рассказали о подорожании проектирования жилья

«Потребитель и так находится на верхней планке платежеспособного спроса. Возможно, девелоперы продолжат оптимизировать проекты там, где это возможно, чтобы удержать цены на приемлемых для всех уровнях», — предположил эксперт. Он добавил, что в данный момент импортозамещение еще не находится на том уровне объема и качества, чтобы быть достаточным для автономной работы рынка жилья в стране, однако значительные подвижки в этом вопросе есть.