Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 74.04EUR 79.13
Войти в почту
18 минут назад

Россиянам рассказали о подорожании проектирования жилья

Lenta.ruиещё 1

Проектирование и строительство недвижимости в России вслед за инфляцией подорожает, однако их стоимость будет повышаться без резких скачков. Об этом со ссылкой на партнера архитектурного бюро Syntaxis Александра Старикова россиянам сообщили «Известия».

Россиянам рассказали о подорожании проектирования жилья
Фото: 

«Потребитель и так находится на верхней планке платежеспособного спроса. Возможно, девелоперы продолжат оптимизировать проекты там, где это возможно, чтобы удержать цены на приемлемых для всех уровнях», — предположил эксперт. Он добавил, что в данный момент импортозамещение еще не находится на том уровне объема и качества, чтобы быть достаточным для автономной работы рынка жилья в стране, однако значительные подвижки в этом вопросе есть.

По словам Старикова, бизнес активно подбирает замену западным поставщикам в Азии либо занимается налаживанием производства необходимых товаров в России.

«Количество наименований за последнее время сократилось, но сейчас на рынке уже не ощущается того шока, который возник в первые месяцы после перекрытия поставок и резкого скачка цен», — рассказал специалист.

При этом архитектор подчеркнул, что за счет стабильного курса рубля во втором полугодии прошедшего года удалось создать нужные запасы импортированных товаров на складах.

В феврале стало известно, что в России зафиксировали новый виток подорожания строительства жилья. По данным «Известий», положительная динамика составила от 5 до 10 процентов.

Недвижимость,Александр Стариков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий