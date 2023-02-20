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14 часов назад

ЦБ РФ ужесточит с мая регулирование выдачи ипотеки

РИА Недвижимостьиещё 11

Банк России ужесточит с мая регулирование выдачи ипотеки
Фото: РИА НедвижимостьРИА Недвижимость

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Банк России с мая решил повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России повышает с 1 мая 2023 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Мера направлена на ограничение рисков заемщиков и банков", - сказано в сообщении.

Так, регулятор устанавливает надбавки по ипотечным кредитам, обеспеченным правами требований по договорам долевого участия в строительстве."Эти надбавки учитывают завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья при использовании покупателем ипотеки. В дополнение к повышенным резервам по кредитам с экстремально низкими ставками, которые компенсируют процентные риски банков на горизонте жизни ипотечного кредита, макропруденциальные надбавки обеспечат накопление банками буфера капитала для покрытия рисков, связанных с разницей цен на первичном и вторичном рынках жилья", - пишет ЦБ.Также с 1 мая 2023 года устанавливаются надбавки для ипотечных кредитов, обеспеченных жилой недвижимостью."Учитывая, что для вторичного рынка завышение стоимости жилья характерно в гораздо меньшей степени, надбавки повышаются только по кредитам с LTV (отношение суммы кредита к стоимости имущества, передаваемого в залог кредитной организации - ред.) от 85 до 90% дифференцированно в зависимости от уровня ПДН. Повышение надбавок позволит предотвратить дальнейшее ухудшение стандартов кредитования, в частности рост доли кредитов с высоким ПДН", - указал регулятор.

Недвижимость,Ипотека,Банк России,
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