В элитных новостройках Москвы появился новый тип квартир

В последние несколько лет в элитных новостройках Москвы появился новый для этого сегмента тип жилья — студии. Об этом говорится в материалах сервиса bnMAP.pro и компании «АЕОН-Девелопмент», которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Аналитики выяснили, что на данный момент в Москве в жилых комплексах премиум-класса экспонируются 54 студии, пять студий есть в двух элитных ЖК. При этом, по словам экспертов, в 2017 году подобные квартиры были единичными, а в 2016-м на первичном рынке дорогого жилья их не было совсем.

Появление таких квартир специалисты объяснили изменением структуры премиальных новостроек — они превратились в самодостаточные кварталы, что подразумевает широкую линейку квартирографии. Среди причин также указали появление покупателей, которые сознательно ищут более компактные лоты.