Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 74.04EUR 79.13
Войти в почту
58 минут назад

В элитных новостройках Москвы появился новый тип квартир

Lenta.ruиещё 1

В последние несколько лет в элитных новостройках Москвы появился новый для этого сегмента тип жилья — студии. Об этом говорится в материалах сервиса bnMAP.pro и компании «АЕОН-Девелопмент», которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

В элитных новостройках Москвы появился новый тип квартир
Фото: UnsplashUnsplash

Аналитики выяснили, что на данный момент в Москве в жилых комплексах премиум-класса экспонируются 54 студии, пять студий есть в двух элитных ЖК. При этом, по словам экспертов, в 2017 году подобные квартиры были единичными, а в 2016-м на первичном рынке дорогого жилья их не было совсем.

Появление таких квартир специалисты объяснили изменением структуры премиальных новостроек — они превратились в самодостаточные кварталы, что подразумевает широкую линейку квартирографии. Среди причин также указали появление покупателей, которые сознательно ищут более компактные лоты.

Ранее аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость» пришли к выводу, что московским районом с самой низкой стоимостью квадратного метра в студии на первичном рынке стало Митино. На втором месте по низкой стоимости нового жилья оказался Ярославский район, а на третьем — Чертаново Южное.

Недвижимость,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий