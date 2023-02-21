Названо время для выгодной покупки дачи

Выгоднее всего покупать дачу в конце сезона — осенью. Лучшее время для приобретения подобной недвижимости назвал депутат Госдумы, председатель союза дачников Никита Чаплин, сообщают «Известия».

Эксперт уточнил, что в конце сезона владельцы заинтересованы продать участок быстрее.

«Как показывает практика, остальные покупатели начинают активно искать участки весной. Поэтому осень — самое оптимальное время, когда есть высокое предложение и маленький спрос», — объяснил Чаплин.

Перед покупкой специалист рекомендовал посмотреть на участок в разное время года. Весной необходимо проверить, как сильно поднимаются грунтовые воды, летом познакомиться с предполагаемыми соседями, а зимой — проверить работу отопления.

Что касается продажи дачи, то в этом случае самым выгодным временем назвали весну.

«Самое лучшее время для продажи дачи — это период с марта и вплоть до майских праздников, потому что большинство потенциальных покупателей стараются уложиться именно в эти временные рамки, чтобы сразу успеть обжиться и наслаждаться загородной жизнью», — отметил Чаплин.