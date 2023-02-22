Надбавки к коэффициентам риска по ипотеке повысят: что ждет заемщиков

Центробанк объявил о повышении с 1 мая 2023 надбавок к коэффициентам риска по ипотеке. Кроме того, регулятором будет установлена надбавка для кредитов под залог жилой недвижимости. «Известия» разбирались, как нововведения отразятся на рынке.

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По мнению заместителя директора Банковского института развития Юлии Макаренко, после ужесточения требований доля опасных заемщиков уменьшится. Она допускает не столь сильное падение ставок по ипотеке. Ситуация, как указала собеседница, положительным образом отразится на застройщиках.

Нововведения направлены на то, чтобы снизить риски для всех участников рынка без исключения, указала заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная.

«К текущему моменту рынок уже сильно разбалансирован, подход к применению ипотечных инструментов нуждается в пересмотре и корректировке», — подчеркнула она.

Ситуацию прокомментировал и старший преподаватель кафедры инвестиционно-строительного бизнеса и управления недвижимостью факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС Кирилл Сиволапов. Он прогнозирует замедление роста ипотеки в России после принятых мер. Прежде всего, это затронет высокорискованные сделки, добавил собеседник.