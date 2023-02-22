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27 минут назад

Надбавки к коэффициентам риска по ипотеке повысят: что ждет заемщиков

Лера Букина

Центробанк объявил о повышении с 1 мая 2023 надбавок к коэффициентам риска по ипотеке. Кроме того, регулятором будет установлена надбавка для кредитов под залог жилой недвижимости. «Известия» разбирались, как нововведения отразятся на рынке.

Надбавки к коэффициентам риска по ипотеке повысят: что ждет заемщиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению заместителя директора Банковского института развития Юлии Макаренко, после ужесточения требований доля опасных заемщиков уменьшится. Она допускает не столь сильное падение ставок по ипотеке. Ситуация, как указала собеседница, положительным образом отразится на застройщиках.

Нововведения направлены на то, чтобы снизить риски для всех участников рынка без исключения, указала заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная.

«К текущему моменту рынок уже сильно разбалансирован, подход к применению ипотечных инструментов нуждается в пересмотре и корректировке», — подчеркнула она.

Ситуацию прокомментировал и старший преподаватель кафедры инвестиционно-строительного бизнеса и управления недвижимостью факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС Кирилл Сиволапов. Он прогнозирует замедление роста ипотеки в России после принятых мер. Прежде всего, это затронет высокорискованные сделки, добавил собеседник.

Ранее Банк России сообщил о сохранении высоких темпов роста в сегменте ипотечного кредитования. В январе 2023 года в связи с сезонным замедлением кредитования рост задолженности составил 0,6% (3,3% - в декабре 2022 года).

Недвижимость,Юлия Макаренко,Татьяна Школьная,Банк России,ВШЭ,
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