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1 час назад

«Невидимый дом» появился на Airbnb

Елена Прошина

На Airbnb появилось объявление об аренде дома в Доломитовых Альпах Южного Тироля, который благодаря зеркальным стенам, буквально сливается с природой. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на New York Post.

«Невидимый дом» появился на Airbnb
Фото: AirbnbAirbnb

Объект расположен недалеко от итальянского города Больцано, стоимость его аренды составляет $235 за ночь. Зеркальные стены, отражающие окружающий пейзаж с горами и яблоневыми садами, затрудняют распознавание объекта с первого взгляда, поэтому его называют невидимым.

Жилище состоит из двух апартаментов, каждые занимают 45 кв.м. и включают в себя спальню с двуспальной кроватью, ванную комнату, гостиную, кухню и диван-кровать. Они оформлены в современном стиле с преобладанием белого и дубового цветов.

Летом на территории работает бассейн.

Недвижимость,
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