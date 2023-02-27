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1 час назад

Районы «с темным прошлым» названы одними из самых выгодных в Москве

Мослента

Одними из самых выгодных для жизни в столице сейчас назвал в беседе с «Мослентой» районы «с темным прошлым» частный риелтор Евгений Коноплев.

Районы «с темным прошлым» названы одними из самых выгодных в Москве
Фото: КоммерсантъКоммерсантъ

«Сегодня сложно найти хоть один московский район, который можно было бы назвать депрессивным. Развитие происходит повсеместно. К примеру, те районы, которые в массовом сознании еще лет 20 назад прочно ассоциировались с хаосом и криминалом, изменились до неузнаваемости», — заявил он.

В качестве примера Коноплев привел район Гольяново, который в 1990-е считался «очень мрачным местом».

«Но все это примерно в 90-х же и закончилось. Сейчас здесь строятся приличные многоэтажки, есть прекрасно облагороженный пруд, сделаны дорожки в Лосиный остров и скоро наконец появится станция метро "Амурская"», — отметил собеседник «Мосленты».

Первая волна роста цен на квартиры в Гольяново произошла около десяти лет назад, когда стало понятно, что район окончательно распрощался со своим темным прошлым, продолжил риелтор.

«Строить ЖК бизнес-класса здесь пока не начали, но появились современные панельные дома. Многие из новостроек выросли по краю леса», — рассказал он.

Около 7,5 миллиона рублей стоят сейчас самые дешевые однокомнатные квартиры в Гольяново

Эксперт подчеркнул, что в этом районе есть все, что необходимо для полноценной жизни: торговые центры, магазины, поликлиники, школы, кафе и многое другое. В последние годы москвичи стали больше интересоваться квартирами в Гольяново — покупают бюджетную недвижимость, пока цена не выросла.

«Взлет, кстати, неизбежен. Он произойдет сразу после открытия станции "Амурская"», — предупредил он.

Ранее Коноплев назвал цены на квартиры в одном из самых дешевых районов Москвы. Речь о расположенных на границе Восточного и Юго-Восточного округов столицы Вешняках.

Недвижимость,Евгений Коноплев,
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