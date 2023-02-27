В России рухнул спрос на жилье

С начала года количество сделок на первичном рынке жилья в Москве упало на 34 процента, в Подмосковье — на 38 процентов, в Санкт-Петербурге — на 4 процента, в Ленинградской области — на 29 процентов.

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Как сообщают «Известия», активность на первичном рынке в России в начале года по сравнению с декабрем прошлого снизилась на 34 процента, на вторичном — на 42 процента.

«Действительно, сейчас мы наблюдаем снижение покупательской активности, это достаточно объективная ситуация. После рекордных объемов продаж в 2021-м — начале 2022-го последовал спад, и реализация сегодня ниже на 20–30%», — отметил коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

Кроме того, увеличиваются и ипотечные ставки — как базовые, так и по субсидированным программам, что не способствует росту продаж.

Спрос на новостройки с начала года упал примерно до 30%, в том числе из-за увеличения ставок по околонулевой ипотеке, которую девелоперы предоставляют совместно с банками.