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12 минут назад

В Госдуме объяснили падение спроса на жилье в России

Лера Букина

Существенное снижение спроса на жилье в России обусловлено несколькими факторами, заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» председатель комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В Госдуме объяснили падение спроса на жилье в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, по его словам, на динамике отразилась внешнеполитическая, внутриполитическая и экономическая ситуация.

Собеседник отметил, что на вторичном рынке продается большое число объектов «по относительно небольшим ценам» в сравнении с предыдущими периодами. Нилов обратил внимание на то, что многие продают свое жилье в связи с отъездом из страны.

Такая динамика, как уточнил парламентарий, отражается на общем уровне спроса. Кроме того, по его словам, сезонность тоже играет большую роль.

Ранее вице-президент фирмы GloraX Александр Андрианов заявил «Известиям», что с начала года число сделок по новостройкам в столице уменьшилось на 34%, в Подмосковье — на 38%, в Санкт-Петербурге — на 4%, в Ленобласти — на 29%. Коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков указал на рост ипотечных ставок. Причем, по его словам, это касается как базовых, так и ставок по субсидированным программам.

Недвижимость,Александр Андрианов,Ярослав Нилов,Госдума,
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