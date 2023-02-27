В Госдуме объяснили падение спроса на жилье в России

Существенное снижение спроса на жилье в России обусловлено несколькими факторами, заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» председатель комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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В частности, по его словам, на динамике отразилась внешнеполитическая, внутриполитическая и экономическая ситуация.

Собеседник отметил, что на вторичном рынке продается большое число объектов «по относительно небольшим ценам» в сравнении с предыдущими периодами. Нилов обратил внимание на то, что многие продают свое жилье в связи с отъездом из страны.

Такая динамика, как уточнил парламентарий, отражается на общем уровне спроса. Кроме того, по его словам, сезонность тоже играет большую роль.