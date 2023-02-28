Россиян научили выгодно продавать дома

Перед продажей частного дома объект стоит подготовить, чтобы сократить срок экспозиции и извлечь максимальную прибыль. Выгодно продавать такую недвижимость россиян научили эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости», передают «Известия».

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По данным агентства, дома с отделкой и мебелью пользуются повышенным спросом. При этом большинство продавцов согласны заняться предпродажной подготовкой, чтобы реализовать объект подороже. Эксперты отмечают, что даже недорогой косметический ремонт повысит привлекательность и стоимость дома.

Специалисты советуют подкрасить стены, отремонтировать фасад, откачать воду из подвала, помыть окна и полы, протереть пыль, устранить неприятные запахи, разложить по местам вещи, настроить хорошее освещение. Кроме того, особое внимание стоит уделить визуальному оформлению объявления о продаже дома — некачественные фото и видео публиковать не стоит.