Выдача ипотеки в России обвалилась

Объем выданных в первый месяц текущего года жилищных кредитов сократился на 22,2% по сравнению с январем прошлого года и составил 250,7 миллиарда рублей. В то же время сокращение в январе по сравнению с декабрем традиционно из-за сезонности было более крупным и составило 60% в количественном и 63,7% в денежном выражении. При этом число и сумма выдач ипотечных ссуд было минимальным с июня 2022 года.