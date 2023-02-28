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38 минут назад

Выдача ипотеки в России в январе обвалилась на четверть

РИА Недвижимость

Количество новых ипотечных кредитов, выданных российскими банками в январе, упало почти на четверть по сравнению с аналогичным показателем годом ранее - до 68,6 тысячи ссуд, подсчитали для РИА Новости в "Скоринг бюро".

Выдача ипотеки в России обвалилась
Фото: ТАССТАСС

Объем выданных в первый месяц текущего года жилищных кредитов сократился на 22,2% по сравнению с январем прошлого года и составил 250,7 миллиарда рублей. В то же время сокращение в январе по сравнению с декабрем традиционно из-за сезонности было более крупным и составило 60% в количественном и 63,7% в денежном выражении. При этом число и сумма выдач ипотечных ссуд было минимальным с июня 2022 года.

"Ипотечное кредитование максимально чувствительно к маркетинговым акциям кредиторов и застройщиков. В результате проведения подобных акций в декабре прошедшего года отмечался крайне значимый рост объемов ипотечного кредитования, когда все стороны старались максимально насытить рынок и, по возможности, перенести выдачу кредита с января на декабрь. Снижение выдач в январе 2023 года по сравнению, как с декабрем 2022, так и с январем 2022 года, является как раз следствием подобных особенностей", - прокомментировал гендиректор компании Олег Лагуткин.

В то же время средний чек оформленного в январе кредита вырос на 4,2% в годовом выражении - до минимальных с октября 3,66 миллиона рублей.

"Снижение чека, скорее всего, также является временным следствием особенностей рынка. Поскольку в настоящее время отсутствуют значимые предпосылки снижения стоимости недвижимости, то вряд ли следует говорить об устойчивой тенденции по снижению среднего чека в наступившем году", - заключил Лагуткин.

Недвижимость,Олег Лагуткин,
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