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1 час назад

Российская ипотека подорожала

Lenta.ruиещё 2

По итогам января 2023 года ипотека в России подорожала — средняя ставка по кредитам на жилье выросла до 7,86 процента. Показатель достиг максимума с марта 2022 года — тогда он был на уровне 8,05 процента, сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

Российская ипотека подорожала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом портфель ипотечного кредитования в первый месяц года вырос на 0,59 процента, до 13,93 триллиона рублей. Однако количество выданных займов снизилось в 2,28 раза по сравнению с декабрем, до 77,4 тысячи ссуд на общую сумму 281,74 миллиарда рублей.

Просроченная задолженность россиян по ипотеке, по данным ЦБ, выросла на 1,64 процента по сравнению с декабрем и достигла 58,46 миллиарда рублей. Срок ипотечного кредитования, наоборот, уменьшился до 23 лет и 8 месяцев.

Ранее стало известно, что в начале 2023 года россияне расхотели покупать жилье — спрос на приобретение строящихся и готовых квартир в стране упал почти на треть. По мнению экспертов, росту продаж недвижимости препятствует в том числе увеличение ипотечных ставок — как базовых, так и по субсидированных программам.

Недвижимость,Банк России,
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