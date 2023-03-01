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1 час назад

Жилье будут изымать: россиянам напомнили о трех факторах

Лера Букина

Гражданский кодекс РФ дополнили поправками, в соответствии с которыми с марта собственников недвижимости будут лишать права собственности на объекты по ряду причин. Об этом сообщает РИА Недвижимость.

Три фактора: что за можно лишиться жилья с 1 марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди таких факторов - использование жилья не по назначению, бесхозяйственное содержание имущества и нарушение прав соседей.

На первом этапе собственник получит предупреждение, а также уведомление о необходимости выполнить ремонт в установленный срок. Если он не устранит нарушения, уполномоченным органом будет инициирована продажа имущества на аукционе через суд.

По словам юриста адвокатского бюро Asterisk Вячеслава Климова, в России действуют такие правила уже много лет, однако до марта текущего года они распространялись только на отношения между нанимателем и наймодателем. Сейчас под новые нормы подпадают и собственники недвижимости.

Если нарушения будут зафиксированы, помещение будет продано на аукционе, после чего собственник получит вырученные средства.

Жалоба должна быть подкреплена доказательствами, отметил собеседник. Речь идет о показаниях соседей и протоколе об административном правонарушении.

Систематичность нарушений – главный критерий для изъятия объекта недвижимости, пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в России запрещено получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) с персональными данными собственников недвижимости без их согласия.

Недвижимость,Вячеслав Климов,
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