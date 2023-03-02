В Москве резко стало больше квартир дешевле ₽10 млн

За год (с февраля 2022 по февраль 2023-го) в Москве резко стало больше квартир дешевле 10 миллионов рублей. Такую тенденцию наблюдают как на первичном, так и на вторичном рынке жилья, рассказали опрошенные РБК эксперты.

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По данным аналитиков сервиса «Домклик», экспозиция квартир стоимостью до 10 миллионов рублей в Москве выросла в полтора-два раза: в феврале 2022-го было выставлено 9,8 тысячи объектов, а в феврале 2023-го — 16,8 тысячи. Похожую ситуацию описывают и в компании «Бест-Новострой» — по оценкам специалистов, сейчас в новостройках Москвы и Новой Москвы доступны для покупки 18,2 тысячи лотов, тогда как годом ранее их было почти вдвое меньше (9,9 тысячи).

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Отмечается, что доля квартир в таком ценовом диапазоне выросла и в общем объеме предложения — по данным bnMAP.pro, в старых границах Москвы она увеличилась с 26 до 30 процентов. Больше всего квартир дешевле 10 миллионов рублей представлено в новостройках Юго-Восточного АО — 21,5 процента всего предложения. В тройку лидеров также входят Северный АО (15,3 процента) и Западный АО (14,4 процента).

Рост экспозиции таких объектов в новостройках эксперты объясняют общим увеличением предложения квартир на продажу, снижением цен и скидками от застройщиков. В «Бест-Новострое» отмечают, что 10 миллионов рублей — средний бюджет покупки жилья в Новой Москве. В Старой Москве в эту сумму вписывается только средняя стоимость студий — 8,8 миллиона рублей. Однако возможность купить полноценную квартиру в старых границах столицы все-таки есть — «двушки» до 10 миллионов рублей представлены в девяти ЖК, уточнили эксперты.

Выбор квартир в этой ценовой категории стал шире и на вторичном рынке жилья Москвы. По данным «Домклика», предложение увеличилось примерно на 16 процентов, до 17,4 тысячи лотов. При этом эксперты ЦИАН зафиксировали двукратный рост — число квартир до 10 миллионов выросло с 4 тысяч до 9,4 тысячи. Почти 27 процентов всех таких объектов находятся в Новой Москве. В старых границах столицы лидером по предложению жилья в этом ценовом сегменте стал Юго-Восточный АО (13 процентов предложения), второе место занимает Восточный АО (12 процентов), а третье — Южный АО (10 процентов).

Увеличение предложения квартир по цене до 10 миллионов эксперты также связывают с общерыночными тенденциями — общим ростом экспозиции, снижением цен и скидками от собственников. По оценкам ЦИАН, на вторичном рынке Москвы с таким бюджетом можно выбирать из 6,5 тысячи «однушек», 1,5 тысячи «двушек» и 1,4 тысячи студий почти во всех районах Москвы за Третьим транспортным кольцом (ТТК).