Предсказано будущее ипотечных ставок в России

До конца 2023 года ипотека на новостройки в России будет оставаться дешевле восьми процентов годовых. Такое будущее ставок по жилищным кредитам предсказала директор группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Ирина Носова, передает РИА Новости.

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Решение Центробанка ограничить выдачу ипотеки с околонулевой ставкой повлияет на ставки на первичном рынке жилья, считает эксперт. По ее словам, регулятор продолжит бороться с программами под ставку ниже льготной, из-за чего средняя ипотечная ставка на новостройки будет постепенно приближаться к восьми процентам на фоне исчезновения действующих маркетинговых программ.

«Вместе с тем пока на рынке существуют субсидируемые программы под три-четыре процента, в краткосрочной перспективе до конца текущего года средняя ставка будет оставаться ниже восьми процентов», — допустила Носова.