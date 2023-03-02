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56 минут назад

Предсказано будущее ипотечных ставок в России

Lenta.ruиещё 4

До конца 2023 года ипотека на новостройки в России будет оставаться дешевле восьми процентов годовых. Такое будущее ставок по жилищным кредитам предсказала директор группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Ирина Носова, передает РИА Новости.

Предсказано будущее ипотечных ставок в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Решение Центробанка ограничить выдачу ипотеки с околонулевой ставкой повлияет на ставки на первичном рынке жилья, считает эксперт. По ее словам, регулятор продолжит бороться с программами под ставку ниже льготной, из-за чего средняя ипотечная ставка на новостройки будет постепенно приближаться к восьми процентам на фоне исчезновения действующих маркетинговых программ.

«Вместе с тем пока на рынке существуют субсидируемые программы под три-четыре процента, в краткосрочной перспективе до конца текущего года средняя ставка будет оставаться ниже восьми процентов», — допустила Носова.

В январе сообщалось, что девелоперы и банки в России задумались о замене ипотеки с околонулевой ставкой. Группа компаний ФСК, «Брусника» и кредитные организации разрабатывают соответствующие программы, призванные помочь клиентам не ощутить резкий перехода с ипотеки с нулевой ставкой.

Недвижимость,Ирина Носова,Банк России,
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