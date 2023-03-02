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1 час назад

ЦБ спрогнозировал 15-процентный рост выдачи ипотеки в 2023 году

Газета.Ruиещё 3

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с Центробанком заявила, что в 2023 году в России ожидается увеличение выдачи ипотеки на 15%, передает ТАСС.

ЦБ спрогнозировал 15-процентный рост выдачи ипотеки в 2023 году
Фото: Пресс-служба Госдумы РФПресс-служба Госдумы РФ

Она подчеркнула, что на фоне таких прогнозов власти будут следить за "качеством ипотеки". Набиуллина обратила внимание на недопустимость темпов роста "любой ценой".

По ее словам, в последнее время необеспеченное потребительское кредитование сильно "просело", увеличившись лишь на 3%. В ЦБ считают, что причинами этого стали ужесточение политики банков, и осторожность заемщиков.

Сейчас в стране происходит ухудшение стандартов выдач ипотечных кредитов, отмечает регулятор. Так, доля кредитов с низким первоначальным взносом выросла в четвертом квартале с 48% до 53%, снижаются и показатели досрочного погашения ипотеки. Набиуллина отметила, что российская экономика пережила шок, однако банки спешат с выдачей ипотечных кредитов, используя такие схемы, как "льготная ипотека от застройщика", в которой на самом деле спрятана заывшенная стоимость квартиры, и "ипотека с кэшбэком", в которой просто отсутствует первоначальный взнос.

Ранее эксперт Ирина Дзюба рассказала, что ипотека в России подорожала в рамках совместных программ кредитования застройщиков и банков. Он отметила, что в декабре 2022 года ставки по таким займам были почти нулевыми, но уже в конце прошлого года они повысились до 3% годовых.

Недвижимость,Ирина Дзюба,Эльвира Набиуллина,Банк России,
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