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1 час назад

В Москве бросились продавать жилье со скидками

Lenta.ruиещё 1

В феврале 2023 года на первичном рынке Старой Москвы доля квартир и апартаментов от девелоперов, реализованных с дисконтами, составила 35 процентов. О том, что в столице бросились продавать жилье со скидками, «Ленте.ру» сообщили эксперты агентства недвижимости DOLGOV PRO.

В Москве бросились продавать жилье со скидками
Фото:  Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По словам специалистов, во втором месяце 2022 года доля таких предложений находилась на уровне в 10 процентов. Они также отметили, что объем дисконтных предложений апартаментов увеличился более чем вдвое (с 12 процентов до 25 процентов), а квартир — более чем вчетверо, с восьми до 37 процентов.

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Наибольшую скидку среди типов жилья девелоперы были готовы предоставлять на апартаменты. Средний размер дисконта на них оценили в 16 процентов, а на лоты большего метража — 23 процента. Что касается квартир, то здесь средний размер скидки установился на уровне в 10 процентов, а на четырехкомнатные объекты — 17 процентов. В результате средний дисконт для обоих типов недвижимости составил 10 процентов, что на два процента выше, чем годом ранее.

«Большие скидки – скорее исключение. И стоит отметить, что эти скидки часто связаны с формой оплаты при покупке недвижимости», — пояснил генеральный директор агентства DOLGOV PRO Дмитрий Долгов. Эксперт добавил, что средняя стоимость новостроек за год повысилась на три-пять процентов, однако с учетом дисконтов апартаменты за этот период подорожали лишь на 1,1 процента, а квартиры — на 0,6 процента.

«Объем дисконтного предложения за прошлый год резко увеличился и сейчас вышел на плато. Мы не ожидаем тенденции к резкому снижению себестоимости строительства, а застройщики, в свою очередь, не могут себе позволить сильное снижение цен и большие скидки. Действие скидок сохранится на уже реализуемые объекты, при этом новые проекты будут выходить на рынок с более консервативным ценообразованием, то есть уже заложенным рыночным дисконтом», — предсказал Долгов.

В марте аналитики сервиса «Домклик» пришли к выводу, что за год (с февраля 2022 по февраль 2023-го) в Москве резко стало больше квартир дешевле 10 миллионов рублей как на первичном, так и на вторичном рынке жилья. По их данным, экспозиция объектов по таким ценам в столице выросла в полтора-два раза: в феврале 2022-го было выставлено 9,8 тысячи объектов, а в феврале 2023-го — 16,8 тысячи.

Недвижимость,Дмитрий Долгов,
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