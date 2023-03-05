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47 минут назад

Москвича по ошибке признали умершим и оставили без квартиры стоимостью 70 млн рублей

Секрет Фирмы

81-летний владелец трёхкомнатной квартиры, расположенной в элитном районе недалеко от Патриарших прудов, внезапно выяснил, что она ему больше не принадлежит. Сначала его в дом перестал пускать консьерж, а потом, обратившись в полицию, пенсионер узнал, что уже с мая 2022 года жилплощадью не владеет. Всё из-за решения суда. Суд в Балашихе по заявлению некой Зинаиды П. признал мужчину умершим. А для квартиры тем временем уже ищут новых хозяев. Некто Пётр продаёт её за 72 млн рублей. Журналистам он сообщил, что является собственником жилья, а преждевременно отправленного в царство мёртвых старика обозвал колхозником. Пётр заявил, что «тот ничего не получит». Сдаваться пенсионеру уж точно не стоит. Тот факт, что он жив, вряд ли удастся оспорить. Тем более прецеденты юридического «восстания из мёртвых» имели место и не раз. Например, весной того же 2022-го житель Подмосковья, которого считали погибшим после исчезновения на Крайнем Севере, доказал в суде, что он жив . Это потребовалось для оформления полученного в наследство частного дома.

Москвича по ошибке признали умершим и оставили без квартиры стоимостью 70 млн рублей
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы
Недвижимость,
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