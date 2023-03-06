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1 час назад

"Известия": новые условия увеличили спрос на программу IT-ипотеки в России

Газета.Ruиещё 1

Газета «Известия» со ссылкой на Минцифры сообщила, что с момента корректировки условий программы IT-ипотеки число заявок начало активно увеличиваться. По информации Министерства, в феврале 2023 года на получение кредитов в рамках программы было подано 4,7 тыс. заявок, что вдвое больше, чем в предыдущие месяцы.

В России вырос спрос на программу IT-ипотеки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в публикации, активнее всего займы по программе IT-ипотеки берут в Москве и Московской области, Свердловской и Воронежской областях, Санкт-Петербурге, Новосибирской и Нижегородской областях, Пермском и Краснодарском крае, а также Татарстане.

Процесс выдачи кредитов для IT-специалистов аккредитованных компаний по условиям обновленной программы льготной ипотеки стартовал 7 февраля 2023 года. После обновления условий программы льготной ипотеки для работников IT-сферы ей смогут воспользоваться сотрудники в общей сложности почти 20 тыс. российских компаний. Соответствующая возможность появилась у людей в возрасте от 18 до 50 лет.

24 февраля этого года правительство расширило список IT-компаний, которые могут получить доступ к господдержке.

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