В России разрешили продавать ипотечные квартиры: что ждет покупателей

Некоторые банки позволили совершать сделки с ипотечными квартирами. Покупатели могут не гасить кредит, а продолжать выплачивать задолженность. Портал Life разбирался, кто может извлечь выгоду из данной схемы.

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В России зафиксировано увеличение вдвое числа ипотечных квартир, которые выставлены на продажу, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Увеличение показателя к прошлому году достигает 50%.

«С начала 2023 года стала массово применяться новая схема, согласно которой под контролем банкиров разрешается сделка по купле-продаже недвижимости с ипотечным долгом», - отмечает портал.

По словам генерального директора ООО «Федеральное кадастровое агентство» Алексея Подпалого, сделка с обременением в виде ипотечного долга может быть выгодна тем гражданам, у которых нет полной суммы цены жилья. Отмечается, что платежеспособные покупатели квартиры с долгом могут получить выгоду по страхованию и различного рода комиссиям. Скорректировать условия кредитного договора можно будет только через год после начала обслуживания долга.

Извлечь выгоду могут и продавцы ипотечной недвижимости, отметил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Главным преимуществом является возможность не выплачивать ипотеку 25–30 лет, а поменять место жительства без значительных финансовых потерь, уточнил он.

Отмечается, что продажа ипотечной квартиры не испортит кредитную историю. Это даст возможность в дальнейшем пользоваться кредитами по обычным ставкам.