Ставкам по ипотеке в России спрогнозировали рост

В 2023 году в России могут вырасти средние процентные ставки по новым ипотечным кредитам. Такой прогноз дали эксперты рейтингового агентства НКР, сообщают «Известия».

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По данным экспертов, ставки могут превысить девять процентов и подняться на два процентных пункта относительно значений 2022 года. В случае подобного роста ставки вернутся на уровень весны 2020 года. Прогноз объяснили ужесточением регулирования ипотеки и повышением ставок по многим программам.

Специалисты также предположили, что ежемесячный платеж может превысить сумму в 30 тысяч рублей. При этом в 2022 году он находился на уровне 27,5 тысячи. Что касается среднего срока ипотечного кредитования, то он может превысить 27 лет.