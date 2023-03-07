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43 минуты назад

Ставкам по ипотеке в России спрогнозировали рост

Lenta.ru

В 2023 году в России могут вырасти средние процентные ставки по новым ипотечным кредитам. Такой прогноз дали эксперты рейтингового агентства НКР, сообщают «Известия».

Ставкам по ипотеке в России спрогнозировали рост
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным экспертов, ставки могут превысить девять процентов и подняться на два процентных пункта относительно значений 2022 года. В случае подобного роста ставки вернутся на уровень весны 2020 года. Прогноз объяснили ужесточением регулирования ипотеки и повышением ставок по многим программам.

Специалисты также предположили, что ежемесячный платеж может превысить сумму в 30 тысяч рублей. При этом в 2022 году он находился на уровне 27,5 тысячи. Что касается среднего срока ипотечного кредитования, то он может превысить 27 лет.

Ранее управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка заявила, что весной 2023 года первичное жилье в Москве подорожает на 3-5 процентов, а вторичное подешевеет к лету на 1,5-2 процента.

Недвижимость,Надежда Коркка,
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