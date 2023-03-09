Россияне отвернулись от ипотеки

По итогам января 2023 года количество и объемы ипотечных кредитов в России снизились в годовом отношении на 38 процентов. О том, что россияне фактически отвернулись от кредитов на жилье, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Всего в январе было выдано 56,32 тысячи ипотечных кредитов на 192,59 миллиарда рублей. При этом средний размер ипотеки за год почти не изменился: в январе 2023-го он составил 3,42 миллиона рублей, а годом ранее — 3,41 миллиона. Самые высокие темпы снижения объемов и количества выдач наблюдаются в Санкт-Петербурге, где за год объем сократился на 56 процентов, а число выданных кредитов — на 60 процентов.

Лидерами по объемам ипотечного кредитования в первом месяцев 2023 года стали Москва с 3,75 тысячи выданных кредитов, Московская область (3,14 тысячи) и Санкт-Петербург (2,26 тысячи). В первую пятерку также вошли Башкирия (2,4 тысячи) и Краснодарский край (1,99 тысячи). Самый крупный ипотечный кредит в 6,4 миллиона рублей был оформлен в столице, а самый маленький в 2,3 миллиона — в Удмуртии.