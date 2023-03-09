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1 час назад

Названы выгодные для покупки жилья районы Москвы

Мослента

Выгодные для покупки жилья в этом году районы Москвы называет «РБК-Недвижимости» со ссылкой на экспертов рынка недвижимости. В списке оказались Нагатинский Затон, Сокольники и Нагорный район.

Названы выгодные для покупки жилья районы Москвы
Фото: ТАССТАСС

«Транспортно-пересадочные узлы "Нагатинский Затон" и "Кленовый бульвар" значительно ускорили жителям этого района на юге столицы путь до центра мегаполиса», — рассказала управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

По ее словам, на инвестиционный потенциал этого района положительно влияют реконструкция Южного речного вокзала и благоустройство набережной. Она прогнозирует рост цен здесь на 17-20 процентов.

Подорожает жилье на 20-25 процентов и в Сокольниках после открытия там одноименной станции БКЛ. Сейчас стоимость одного квадратного метра новостроек в районе составляет 326,4 тысячи рублей.

Похожая ситуация и рядом с новой станцией «Варшавская», где сейчас представлен всего один жилой комплекс. В ближайшее время в Нагорном районе будет построено больше жилья бизнес-класса, что в перспективе приведет к росту цен на 15-20 процентов.

Кроме того, появление крупного транспортно-пересадочного узла «Марьина Роща» повысит цены на жилую недвижимость в близлежащих локациях в среднем на 15 процентов.

«С точки зрения роста цен потенциально может быть интересен Северный район: 253,7 тысячи рублей за один квадратный метр против 301,3 тысячи в среднем в Москве. В этом же списке — Дмитровский район (277,2 тысячи рублей)», — рассказала эксперт «ЦИАН.Аналитики» Виктория Кирюхина, отметив, что это связано с новыми станциями метро «Физтех», «Лианозово» и «Яхромская», которые должны открыться в этом году.

Ранее риелтор назвал самый московский критерий выбора жилья.

Недвижимость,Надежда Коркка,
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