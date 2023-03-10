Выручка Prada достигла рекорда

Prada Group назвала объем годовой выручки по итогам 2022 года — она достигла рекордных 4,2 миллиарда евро.

Отмечается, что сумма обусловлена восстановлением туризма и ростом спроса на кожаные изделия, прет-а-порте и обувь компании. Выручка на 21 процент превышает показатель 2021 года. В то же время розничные продажи выросли на 24 процента.

В финансовом отчете компании уточняется, что в прошлом году особенно заметным был рост продаж в Европе — на 63 процента, и в Америке — на 22 процента. Однако локдауны в Китае привели к падению продаж по итогам 2022 года на 2 процента.

«Мы показали хорошие результаты во всех категориях продуктов и географических регионах, что с лихвой компенсировало слабые результаты в Китае из-за COVID-19», — рассказал исполнительный директор Prada Патрицио Бертелли.