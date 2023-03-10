Перечислены главные опасения покупателей дач

Более половины респондентов (58%), принявших участие в опросе страховой компанией «Росгосстрах», сообщили, что больше всего беспокоятся об инфраструктуре, когда готовятся к покупке загородной недвижимости. Об этом пишет РБК.

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Более трети участников (38%) исследования заявили, что их беспокоит дорога до дачи. Стоимость дома волнует 35% россиян, риск возникновения пожара – 29%.

Кроме того, опрос показал, что 12% респондентов уже успели столкнуться с проблемами, которые связаны с загородным имуществом. Речь идет о кражах, пожаре, последствиях стихийных бедствий, а также прорыве водопроводных коммуникаций.

У 41% опрошенных уже есть дача. Она отсутствует у 36% граждан. Примечательно, что они не планируют ее покупать.

Ранее «Известия» сообщили, что в стране сочли необходимым изымать дачи в садово-товарищеских сообществах, если владелец три года и более не платит целевые и членские взносы.