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24 минуты назад

Перечислены главные опасения покупателей дач

Лера Букина

Более половины респондентов (58%), принявших участие в опросе страховой компанией «Росгосстрах», сообщили, что больше всего беспокоятся об инфраструктуре, когда готовятся к покупке загородной недвижимости. Об этом пишет РБК.

Перечислены главные опасения покупателей дач
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Более трети участников (38%) исследования заявили, что их беспокоит дорога до дачи. Стоимость дома волнует 35% россиян, риск возникновения пожара – 29%.

Кроме того, опрос показал, что 12% респондентов уже успели столкнуться с проблемами, которые связаны с загородным имуществом. Речь идет о кражах, пожаре, последствиях стихийных бедствий, а также прорыве водопроводных коммуникаций.

У 41% опрошенных уже есть дача. Она отсутствует у 36% граждан. Примечательно, что они не планируют ее покупать.

Ранее «Известия» сообщили, что в стране сочли необходимым изымать дачи в садово-товарищеских сообществах, если владелец три года и более не платит целевые и членские взносы.

До этого издание, ссылаясь на федеральную компанию компании «Этажи», сообщило, что Новосибирск возглавил рейтинг крупных городов РФ, где зафиксирован самый большой интерес к загородной недвижимости. Там в первые дни 2023 года 40% всех потенциальных покупателей интересовались приобретением загородной недвижимости.

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