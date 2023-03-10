Перечислены главные опасения покупателей дач

Более половины респондентов (58%), принявших участие в опросе страховой компанией «Росгосстрах», сообщили, что больше всего беспокоятся об инфраструктуре, когда готовятся к покупке загородной недвижимости. Об этом пишет РБК.
Более трети участников (38%) исследования заявили, что их беспокоит дорога до дачи. Стоимость дома волнует 35% россиян, риск возникновения пожара – 29%.
Кроме того, опрос показал, что 12% респондентов уже успели столкнуться с проблемами, которые связаны с загородным имуществом. Речь идет о кражах, пожаре, последствиях стихийных бедствий, а также прорыве водопроводных коммуникаций.
У 41% опрошенных уже есть дача. Она отсутствует у 36% граждан. Примечательно, что они не планируют ее покупать.
Ранее «Известия» сообщили, что в стране сочли необходимым изымать дачи в садово-товарищеских сообществах, если владелец три года и более не платит целевые и членские взносы.
До этого издание, ссылаясь на федеральную компанию компании «Этажи», сообщило, что Новосибирск возглавил рейтинг крупных городов РФ, где зафиксирован самый большой интерес к загородной недвижимости. Там в первые дни 2023 года 40% всех потенциальных покупателей интересовались приобретением загородной недвижимости.