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1 час назад

Перечислены особенности квартир высшего руководства СССР

Мослента

Особенности квартир для высшего руководства СССР в доме на Большой Грузинской, 36, строение 3, перечислила в беседе с «Мослентой» местная жительница Ольга Захарова.

Перечислены особенности квартир высшего руководства СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За время строительства дома из Наркомата тяжелой промышленности выделили Наркомат оборонной промышленности, а из него — Наркомат авиационной промышленности. Руководству этих организаций здесь и давали квартиры», — отметила женщина.

Отмечается, что некоторые квартиры имели по два входа, для персонала — отдельный. При небольшой кухне была маленькая комнатка, где могла жить прислуга. А для проживавшей семьи предназначались большие просторные комнаты.

150 и 205 квадратных метров достигает площадь квартир в доме на Большой Грузинской

В доме уникальные двери, высокие потолки, отделка, спецсвязь, отметила Захарова. А у 50 процентов квартир индивидуальные планировки. В некоторых из них была отделка — имитация под кожу или шелк. На потолках в части квартир сохранилась лепная символика со звездами.

Ранее москвичи поделились впечатлениями о первых собственных кухнях во времена СССР.

Недвижимость,Ольга Захарова,
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