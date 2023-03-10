Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
1 час назад

В Москве назвали сильно подорожавшие стройматериалы

Lenta.ru

В феврале 2023 года самым подорожавшим материалом на столичных стройках оказалась арматурная сталь — цены на нее выросли на 14 процентов за месяц. Об этом рассказали в подведомственном Москомэкспертизе государственном автономном учреждении города Москвы Научно-исследовательский аналитический центр» (ГАУ «НИАЦ»), пишет РБК.

В Москве назвали сильно подорожавшие стройматериалы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди выросших в цене стройматериалов эксперты также назвали кабельно-проводниковую продукцию (плюс 4 процента), горюче-смазочные материалы (плюс 1 процент), стальные трубы (плюс 1 процент) и запорно-регулирующую арматуру (плюс 1 процент).

Без изменений, по данным ГАУ «НИАЦ», осталась стоимость песка, щебня, бетонных смесей и пиломатериалов. При этом снизились цены только на кирпич — минус 2 процента за месяц. В январе, как отметили специалисты, подешевел щебень — минус 3 процента по сравнению с декабрем.

Ранее замглавы Минстроя Александр Ломакин заявил, что от импорта больше всего зависят отделочные и конструкционные материалы, инженерное оборудование и механизмы. При этом, по словам чиновника, зависимость от поставок из-за рубежа варьируется по типам строительных объектов. Так, для объектов массового домостроительства показатель находится на уровне 5 процентов, а для объектов дорожной инфраструктуры, административных зданий и типовых социальных объектов — 10 процентов.

Недвижимость,Александр Ломакин,Госстрой России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий