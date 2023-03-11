В Москве резко вырос спрос на студии

На столичном рынке за год на 65% вырос спрос на студии. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на исследование экспертов портала «Авито Недвижимость».

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По данным портала, в феврале также вырос спрос на трехкомнатные и многокомнатные квартиры - на 34,7% и 32,8% соответственно.

Отмечается, что «однушки», «двушки» и квартиры со свободной планировкой также пользовались спросом у москвичей.

В «Авито» пояснили, что многие продавцы предоставляют дисконт в размере 5-10% от цены, заявленной на площадке.

Кроме того, владельцы нередко снижают цены на недвижимость после продолжительного срока размещения объявлений.